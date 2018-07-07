Сборная России проиграла команде Хорватии в серии пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью — 2:2. На 31-й минуте счет в матче открыл полузащитник сборной России Денис Черышев, забив свой четвертый гол на турнире, на 39-й минуте нападающий хорватов Андрей Крамарич сравнял счет. На 101-й минуте защитник и экс-динамовец Домагой Вида вывел сборную Хорватии вперед, а на 115-й минуте матч в серию пенальти перевел защитник сборной России Марио Фернандес. В серии одиннадцатиметровых ударов точнее оказались хорваты — 4:3.

В полуфинале сборная Хорватии сыграет с командой Англии, которая в матче 1/4 финала со счетом 2:0 одержала победу над командой Швеции. Игра пройдет 11 июля в Москве на стадионе “Лужники” (20:00 по киевскому времени). В другом полуфинале встретятся сборные Франции и Бельгии, матч пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге (21:00). Финал турнира состоится 15 июля в “Лужниках” (18:00).