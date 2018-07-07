Англія здолала Швецію в чвертьфіналі ЧС-2018

По голу в кожному з таймім принесли Англії путівку до наступного етапу. На 30 хвилині Магуайр забив головою з подачі Янга із кутового. У другому таймі верхова боротьба ще одного разу принесла англійцям позитивний результат – Делле Аллі став автором голу після подачі Лінгарда (2:0).

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Відзначимо, що вперше з 1990 року збірна Англії пробилася в півфінал чемпіонату світу. І лише втретє в історії, перший раз за вихід у фінал англійці боролися в 1966 році.

Додамо, що супротивник Англії стане відомим у вечірньому протистоянні між Росією та Хорватією.