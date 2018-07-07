Англія здолала Швецію в чвертьфіналі ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. У третьому чвертьфіналі 21-го в історії чемпіонату світу з футболу зустрілися збірні Швеції та Англії, передає УНН.
По голу в кожному з таймім принесли Англії путівку до наступного етапу. На 30 хвилині Магуайр забив головою з подачі Янга із кутового. У другому таймі верхова боротьба ще одного разу принесла англійцям позитивний результат – Делле Аллі став автором голу після подачі Лінгарда (2:0).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Макрон приїде у РФ на півфінал ЧС-2018
Відзначимо, що вперше з 1990 року збірна Англії пробилася в півфінал чемпіонату світу. І лише втретє в історії, перший раз за вихід у фінал англійці боролися в 1966 році.
Додамо, що супротивник Англії стане відомим у вечірньому протистоянні між Росією та Хорватією.