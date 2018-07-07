Англия победила Швецию в четвертьфинале ЧМ-2018

По голу в каждом из таймов принесли Англии путевку в следующий этап. На 30 минуте Магуайр забил головой с подачи Янга с углового. Во втором тайме верховая борьба еще раз принесла англичанам положительный результат - Делле Алле стал автором гола после подачи Лингард (2:0).

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Отметим, что впервые с 1990 года сборная Англии пробилась в полуфинал чемпионата мира. И только в третий раз в истории, первый раз за выход в финал англичане боролись в 1966 году.

Добавим, что противник Англии станет известен в вечернем противостоянии между Россией и Хорватией.