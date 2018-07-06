Макрон приїде у РФ на півфінал ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон приїде у РФ, щоб підтримати свою команду в півфіналі чемпіонату світу. Про це повідомляє офіційний сайт адміністрації президента Франції, передає УНН.
В офіційному Twitter Елисейського палацу також опубліковано низку фото, де видно, як біля адміністрації президента Франції облаштували невелику фан-зону.
Також на знімках зображений і сам Макрон, який палко уболіває за команду Франції.
"Побачимось у вівторок", - написав Макрон.
Нагадаємо, 6 липня Франція обіграла Уругвай в 1/4 фіналу турніру (2: 0) і вийшла в наступну стадію.
Merci à tous les jeunes sportifs qui sont venus vivre ce quart de finale à l’@Elysee ! Bravo à nos Bleus. Rendez-vous mardi ! pic.twitter.com/p3L2IANgoH— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 6 липня 2018 р.