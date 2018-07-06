Макрон приїде у РФ на півфінал ЧС-2018

В офіційному Twitter Елисейського палацу також опубліковано низку фото, де видно, як біля адміністрації президента Франції облаштували невелику фан-зону.

Також на знімках зображений і сам Макрон, який палко уболіває за команду Франції.

"Побачимось у вівторок", - написав Макрон.

Нагадаємо, 6 липня Франція обіграла Уругвай в 1/4 фіналу турніру (2: 0) і вийшла в наступну стадію.

Merci à tous les jeunes sportifs qui sont venus vivre ce quart de finale à l’@Elysee ! Bravo à nos Bleus. Rendez-vous mardi ! pic.twitter.com/p3L2IANgoH