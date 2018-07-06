Збірна Франції стала першим півфіналістом ЧС-2018

Так званий "гол у роздягальню" забили французи зусиллями Антуана Грізманна і Рафаеля Варана. Перший виконав навіс зі штрафного, другий підправив м'яч головою у сітку воріт.

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Автор першої результативної передачі на 61 хвилині засмутив уругвайців ще раз. Його дальній удар став неочікуваним для голкіпера Муслери, який припустився помилки – 0:2.

Примітно, що збірна Франції після поразки від Аргентини на ЧС-1978 (1:2) жодного разу не програвала суперникам з Південної Америки на Мундіалях.

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Додамо, що суперник "триколірних" по півфіналу визначиться у вечірньому протистоянні Бельгії і Бразилії.