Бельгія у результативній грі вибила Японію з ЧС-2018

Азіатський колектив зробив гарний заділ на початку другого тайму. Впродовж п’яти хвилин у воротах Куртуа відзначився Харагучі (ударом в дальній нижній кут) та Інуі, якому вдався точний постріл з-за меж карної зони — 2:0.

Європейці не здалися і на 69 хвилині захисник Ян Вертонген відзначився ефектним голом головою, перекинувши м’яч з гострого кута за комірець воротарю. Через п’ять хвилин навіс Азара закінчився виграшем другого поверху та точним ударом головою Феллайні. Путівку бельгійцям до чвертьфіналу приніс швидкий вихід з оборони в напад, який завершив Шадлі — 3:2.

Відзначимо, що в наступній стадії на Бельгію очікує матч з Бразилією.