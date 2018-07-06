Сборная Франции стала первым полуфиналистом ЧМ-2018

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 67666 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 108625 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 129780 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 136910 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 172830 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154398 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141866 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130546 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 184169 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118366 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Сборная Франции стала первым полуфиналистом ЧМ-2018

Сборная Франции стала первым полуфиналистом ЧМ-2018

Киев  •  УНН

 • 11525 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Поединком Уругвай - Франция стартовала серия 1/4 финала 21-го в истории чемпионата мира по футболу, передает корреспондент УНН.

Так называемый "гол в раздевалку" забили французы усилиями Гризманна и Рафаэля Варана. Первый выполнил навес со штрафного, второй подправил мяч головой в сетку ворот.

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Автор первой результативной передачи на 61 минуте огорчил уругвайцев еще раз. Его дальний удар стал неожиданным для голкипера Муслеры, который допустил ошибку - 0: 2.

Примечательно, что сборная Франции после поражения от Аргентины на ЧМ-1978 (1:2) ни разу не проигрывала соперникам из Южной Америки на мундиале.

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Добавим, что соперник "трехцветных" по полуфиналу определится в вечернем противостоянии Бельгии и Бразилии.

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