Сборная Франции стала первым полуфиналистом ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Поединком Уругвай - Франция стартовала серия 1/4 финала 21-го в истории чемпионата мира по футболу, передает корреспондент УНН.
Так называемый "гол в раздевалку" забили французы усилиями Гризманна и Рафаэля Варана. Первый выполнил навес со штрафного, второй подправил мяч головой в сетку ворот.
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Автор первой результативной передачи на 61 минуте огорчил уругвайцев еще раз. Его дальний удар стал неожиданным для голкипера Муслеры, который допустил ошибку - 0: 2.
Примечательно, что сборная Франции после поражения от Аргентины на ЧМ-1978 (1:2) ни разу не проигрывала соперникам из Южной Америки на мундиале.
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Добавим, что соперник "трехцветных" по полуфиналу определится в вечернем противостоянии Бельгии и Бразилии.