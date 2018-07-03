Швеція вирвала у Швейцарії путівку в чвертьфінал ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Словенський арбітр Дамір Скоміна провів передостанній поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 за участі збірних Швейцарії і Швеції, передає УНН.
Швейцарія в першому таймі не досягла успіху. Попри кращий відсоток володіння м'ячем, контратаки шведів виходили дуже небезпечними.
Єдине взяття воріт відбулося в середині другої половини. Еміль Форсберг обігрався на підступах до штрафної з Ола Тойвоненом, і завдав удару без опіки. М'яч рикошетом влетів у сітку воріт Зоммера.
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В компенсований час швейцарці ще й залишились у меншості – пряму червону картку отримав Майкл Ланг, а шведи втримали позитивний результат 1:0.
Зазначимо, що збірна Швеції вперше з 1994 року вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату світу.
Додамо також, у чвертьфіналі скандинави зіграють з переможцем пари Колумбія – Англія.