Швеция вырвала у Швейцарии путевку в четвертьфинал ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Словенский арбитр Дамир Скомина провел предпоследний поединок 1/8 финала чемпионата мира-2018 с участием сборных Швейцарии и Швеции, передает УНН.
Швейцария в первом тайме не преуспела. Несмотря на лучший процент владения мячом, контратаки шведов выходили очень опасными.
Единственное взятие ворот состоялось в середине второй половины. Эмиль Форсберг обыгрался на подступах к штрафной с Ола Тойвонен, и нанес удар без опеки. Мяч рикошетом влетел в сетку ворот Зоммера.
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В компенсированное время швейцарцы еще и остались в меньшинстве - прямую красную карточку получил Майкл Ланг, а шведы удержали положительный результат 1:0.
Отметим, что сборная Швеции впервые с 1994 года вышла в 1/4 финала чемпионата мира.
Добавим также, в четвертьфинале скандинавы сыграют с победителем пары Колумбия - Англия.