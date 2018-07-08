ФІФА може дискваліфікувати Віду за вітання України після поразки російської збірної
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Міжнародний керівний орган футболу FIFA “сповістили” щодо відеозвернення захисника футбольної збірної Хорватії Домагоя Віди, яке він записав разом з колишнім гравцем команди Огнєном Вукоєвичем після перемоги над збірною Росії на чемпіонаті світу. FIFA вивчає цей інцидент, передає УНН з посиланням на The Sun.
“FIFA вивчає різні повідомлення про цей матч, а також потенційні докази, що стосуються згаданої справи. Будь ласка, зрозумійте, поки ми не оцінимо всю наявну інформацію, ми не зможемо це коментувати”, — заявили у FIFA.
Як зазначає видання, відповідно до дисциплінарного кодексу FIFA, керівництво не дозволяє футболістам висловлювати політичні гасла, тоді як в розділі 54 сказано, що “кожен, хто провокує публіку під час матчу, буде відсторонений на два матчі, з нього буде стягнуто мінімальний штраф у розмірі 5000 швейцарських франків (4295 євро)”.
Нагадаємо, 7 липня збірна Росії програла команді Хорватії у серії пенальті у чвертьфіналі ЧС-2018. У півфіналі Хорватія протистоятиме збірній Англії.
Як повідомляв УНН, після перемоги збірної над росіянами на чемпіонаті світу з футболу, двоє гравців — захисник Хорватії Домагой Віда разом з колишнім гравцем команди Огненом Вукоєвичем записали відеозвернення зі словами підтримки Україні.
"Слава Україні, давай, давай!" - каже Віда на відео, а екс-гравець збірної Хорватії Огнен Вукоєвич додає: "Ця перемога за "Динамо" і за Україну. Хорватія, вперед!".
Нагадаємо, пізніше російські журналісти змусили Віда виправдовуватися за свої слова. Відповідаючи на їхні запитання, він уточнив, що "це перемога (над збірною Росії) - для Хорватії".
"Ніякої політики", - уточнив хорватський футболіст.
Також відзначимо, 7 липня збірна Хорватії вийшла в півфінал ЧС-2018, обігравши Росію в серії післяматчевих пенальті.