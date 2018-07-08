“Слава Україні”: хорвати записали відео після перемоги над Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Після перемоги збірної Хорватії над росіянами на чемпіонаті світу з футболу, двоє гравців — захисник Хорватії Домагой Віда разом з колишнім гравцем команди Огненом Вукоєвичем записали відеозвернення зі словами підтримки Україні. Відео можна побачити на Youtube, передає УНН.
Хорвати-динамівці присвятили Україні перемогу над Росією.
“Слава Україні!” — крикнув у камеру захисник футбольної збірної Хорватії Домагой Віда, який забив у ворота Росії два голи — під час основної гри і в серії післяматчевих пенальті.
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Огнен Вукоєвич, колишній гравець київського “Динамо”, який на ЧС-2018 входить до складу хорватської делегації, додав: “Це перемога за Динамо і за Україну!”.
Обидва футболісти раніше грали за київський ФК “Динамо”: Віда — з 2013-го по 2018-й, Вукоєвич — з 2008-го по 2015-й.
Нагадаємо, у суботу, 7 липня збірна Росії програла команді Хорватії у серії пенальті у чвертьфіналі ЧС-2018. У півфіналі Хорватія протистоятиме збірній Англії.