НАТО хизується: усі фіналісти ЧС з футболу є членами Альянсу

“Чотири команди, що залишились у чемпіонаті світу з футболу — з країн НАТО. Удачі всім командам!”, — йдеться в повідомленні.

В Альянсі, крім того, нагадали, що 10 з команд, які брали участь у цьогорічному чемпіонаті світу з футболу, грають під прапором країн-членів НАТО. Багато інших команд — з держав-союзників НАТО, підкреслили в альянсі.

Нагадаємо, у суботу, 7 липня збірна Росії програла команді Хорватії у серії пенальті у чвертьфіналі ЧС-2018. У півфіналі Хорватія протистоятиме збірній Англії.

Раніше Бельгія вийшла в півфінал, обігравши Бразилію і зіграє з Францією в Петербурзі.

The remaining 4 @FifaWorldCup squads are from #NATO countries. Good luck to all the teams! ⚽️ #WorldCup pic.twitter.com/1vK1GrlaRM pic.twitter.com/8pL3YwngUI

— NATO (@NATO) 7 июля 2018 г.