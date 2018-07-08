НАТО хизується: усі фіналісти ЧС з футболу є членами Альянсу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Чотири команди, які вийшли у півфінал чемпіонату світу з футболу, який триває в Росії, є збірними країн-членів НАТО. Альянс на своїй сторінці в Twitter побажав командам успіху, передає УНН.
“Чотири команди, що залишились у чемпіонаті світу з футболу — з країн НАТО. Удачі всім командам!”, — йдеться в повідомленні.
В Альянсі, крім того, нагадали, що 10 з команд, які брали участь у цьогорічному чемпіонаті світу з футболу, грають під прапором країн-членів НАТО. Багато інших команд — з держав-союзників НАТО, підкреслили в альянсі.
Нагадаємо, у суботу, 7 липня збірна Росії програла команді Хорватії у серії пенальті у чвертьфіналі ЧС-2018. У півфіналі Хорватія протистоятиме збірній Англії.
Раніше Бельгія вийшла в півфінал, обігравши Бразилію і зіграє з Францією в Петербурзі.
The remaining 4 @FifaWorldCup squads are from #NATO countries. Good luck to all the teams! ⚽️ #WorldCup pic.twitter.com/1vK1GrlaRM pic.twitter.com/8pL3YwngUI— NATO (@NATO) 7 июля 2018 г.