Заяви викликали аплодисменти в кремлі: у МЗС відреагували на слова Навроцького про Україну

У Міністерстві закордонних справ відреагували на маніпулятивні заяви голови Інституту національної пам’яті Республіки Польща, а також наголосили - ці слова Кароля Навроцького викликали аплодисменти в кремлі, передає УНН.

"Звернули увагу на коментарі голови інституту національної пам’яті Республіки Польща Кароля Навроцького, в яких питання членства України в ЄС і НАТО узалежнюються від вирішення питань спільної історії. Відкидаємо ці тенденційні та маніпулятивні твердження. Такі заяви свідчать, що польський політик ставить конʼюнктурні міркування вище за стратегічні безпекові інтереси власної країни, добросусідські українсько-польські відносини, спільні цінності свободи, демократії та справедливості", - йдеться у заяві.

У МЗС нагадали, що між українською та польською сторонами триває конструктивний діалог уповноважених органів влади з питань історичного минулого.

"Ця робота спрямована на гідне вшанування пам’яті українців у Польщі та поляків в Україні. Вкотре закликаємо польських політиків не використовувати у внутрішньополітичній боротьбі тему складних сторінок історичного минулого", - йдеться у заяві.

У відомстві додали, що заяви пана Навроцького викликали аплодисменти в кремлі.

"Варто нагадати, що саме росія століттями намагається знищити українську та польську держави. москва і зараз вкладає колосальні ресурси в спроби зруйнувати українсько-польську дружбу та взаєморозуміння. Неприпустимо робити заяви, які підіграють цим зусиллям ворога", - йдеться у заяві.

Україна та українці завжди були та залишаються глибоко вдячними польському уряду та суспільству за всю щиру та масштабну допомогу в протистоянні російській агресії. Завдяки цій допомозі Україна захищає не лише себе, але й увесь наш регіон та всю Європу від агресивного та експансіоністського режиму в москві. Якими б не були заяви польського політика, реальність полягає в тому, що Україна вже є де-факто і стане де-юре частиною євроатлантичної сімʼї народів і спільної європейської архітектури безпеки, наголосили у МЗС.

Туск обурився заявою кандидата в президенти Навроцького про Україну

Доповнення

Кандидат у президенти Польщі від "Право і справедливості" Кароль Навроцький висловився проти запрошення України до ЄС та НАТО через Волинську трагедію.

Посол України у Польщі Василь Боднар повідомив про прогрес у "конструктивному історичному діалозі" щодо ексгумації жертв Волинської трагедії. Відповідні органи обох країн активно працюють над вирішенням цього питання.

У листопаді міністри закордонних справ України та Польщі заявили про відсутність перешкод для проведення ексгумації жертв Волинської трагедії. Також обговорили підтримку вступу України до ЄС та питання блокади кордону.