Заявления вызвали аплодисменты в кремле: в МИД отреагировали на слова Навроцкого об Украине

В Министерстве иностранных дел отреагировали на манипулятивные заявления главы Института национальной памяти Республики Польша, а также подчеркнули - эти слова Кароля Навроцкого вызвали аплодисменты в кремле, передает УНН.

"Обратили внимание на комментарии главы института национальной памяти Республики Польша Кароля Навроцкого, в которых вопрос членства Украины в ЕС и НАТО зависит от решения вопросов общей истории. Отвергаем эти тенденциозные и манипулятивные утверждения. Такие заявления свидетельствуют, что польский политик ставит конъюнктурные соображения выше стратегических интересов безопасности собственной страны, добрососедских украинско-польских отношений, общих ценностей свободы, демократии и справедливости", - говорится в заявлении.

В МИД напомнили, что между украинской и польской сторонами продолжается конструктивный диалог уполномоченных органов власти по вопросам исторического прошлого.

"Эта работа направлена на достойное почтение памяти украинцев в Польше и поляков в Украине. В очередной раз призываем польских политиков не использовать во внутриполитической борьбе тему сложных страниц исторического прошлого", - говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что заявления господина Навроцкого вызвали аплодисменты в кремле.

"Стоит напомнить, что именно россия веками пытается уничтожить украинское и польское государства. москва и сейчас вкладывает колоссальные ресурсы в попытки разрушить украинско-польскую дружбу и взаимопонимание. Недопустимо делать заявления, которые подыгрывают этим усилиям врага", - говорится в заявлении.

Украина и украинцы всегда были и остаются глубоко благодарными польскому правительству и обществу за всю искреннюю и масштабную помощь в противостоянии российской агрессии. Благодаря этой помощи Украина защищает не только себя, но и весь наш регион и всю Европу от агрессивного и экспансионистского режима в москве. Какими бы ни были заявления польского политика, реальность заключается в том, что Украина уже является де-факто и станет де-юре частью евроатлантической семьи народов и общей европейской архитектуры безопасности, отметили в МИД.

Туск возмутился заявлением кандидата в президенты Навроцкого об Украине

Дополнение

Кандидат в президенты Польши от "Право и справедливости" Кароль Навроцкий высказался против приглашения Украины в ЕС и НАТО из-за Волынской трагедии.

Посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил о прогрессе в "конструктивном историческом диалоге" по эксгумации жертв Волынской трагедии. Соответствующие органы обеих стран активно работают над решением этого вопроса.

В ноябре министры иностранных дел Украины и Польши заявили об отсутствии препятствий для проведения эксгумации жертв Волынской трагедии. Также обсудили поддержку вступления Украины в ЕС и вопрос блокады границы.