НАТО хвастает: все финалисты ЧМ по футболу являются членами Альянса

"Четыре команды, которые остались в чемпионате мира по футболу - из стран НАТО. Удачи всем командам!" - говорится в сообщении.

В Альянсе, кроме того, напомнили, что 10 из команд, участвовавших в чемпионате мира по футболу, играют под флагом стран-членов НАТО. Многие другие команды - из государств-союзников НАТО, подчеркнули в альянсе.

Напомним, в субботу, 7 июля сборная России проиграла команде Хорватии в серии пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018. В полуфинале Хорватия будет противостоять сборной Англии.

Ранее Бельгия вышла в полуфинал, обыграв Бразилию, и сыграет с Францией в Петербурге.

The remaining 4 @FifaWorldCup squads are from #NATO countries. Good luck to all the teams! ⚽️ #WorldCup pic.twitter.com/1vK1GrlaRM pic.twitter.com/8pL3YwngUI

