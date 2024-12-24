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Количество пострадавших от ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 14 человек

Количество пострадавших от ракетного удара по Кривому Рогу возросло до 14 человек

Киев  •  УНН

 • 288 просмотра

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В результате попадания баллистической ракеты в 4-этажный жилой дом в Кривом Роге пострадали 14 человек, среди них ребенок. Один человек погиб, спасательные работы продолжаются.

Количество пострадавших в Кривом Роге в результате удара рф возросло до 14 - из-под завалов деблокировали еще одного человека, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

"... из-под завалов дома на месте вражеского ракетного удара деблокирован еще 1 пострадавший человек. Количество травмированных увеличилось до 14, в том числе ребенок. Один человек погиб", - указано в сообщении.

По данным спасателей, на месте работает Штаб оказания помощи населению, также установлен пункт обогрева.

Продолжаются аварийно-спасательные работы.

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