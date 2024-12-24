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рф усилила штурмы на трех направлениях, ВСУ готовятся к еще большей активизации

рф усилила штурмы на трех направлениях, ВСУ готовятся к еще большей активизации

Киев  •  УНН

 • 6942 просмотра

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Оккупанты усилили штурмы и начали использовать технику на Торецком, Краматорском и Северском направлениях. В Торецке за сутки произошло 11 штурмов, бои ведутся за каждый дом.

россияне начали применять технику на всех трех направлениях: Торецком, Краматорском, Северском и усилили свои штурмы. Украинские военные готовятся к еще большей активизации врага на этих направлениях. Об этом сообщила пресс-секретарь ОТГ «Луганск» Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона, передает УНН.

«Враг наступает на всех направлениях - Торецком, Краматорском, Северском. Наступает с техникой, что раньше было очень редким явлением. Буквально только на Северском направлении они применяли технику, а теперь на всех трех направлениях и усилили свои штурмы, проводят очень активную работу на этих направлениях», - рассказала Бобовникова.

По ее словам, Силы обороны усиливают бдительность.

«Прежде всего - это использование БПЛА. Мы усиливаем наш передний край, где возможно и если возможно мы подтягиваем также резервы, усиливаемся. Готовимся к еще большей активизации врага на этих направлениях», - заявила Бобовникова.

Она также сообщила, что в Торецке сейчас самая сложная ситуация, потому что с начала этих суток враг провел 11 штурмов и некоторые из них еще продолжаются.

«На самом деле здесь ситуация очень напряженная. Бои ведутся за каждый дом и надо понимать, что где-то они могут продвинуться на один дом и буквально на следующий день этот дом мы уже отбиваем. На северной окраине Торецка - поселок Нелиповка, враг начинает применять технику. За прошедшие сутки там происходили бои с применением боевых бронированных машин, багги, мотоциклов. Раньше мы этого не наблюдали, а сейчас враг активизировался», - рассказала Бобовникова.

По ее словам, рядом с Часовым Яром враг также начал использовать технику.

«Здесь, так же как и в Торецке, есть большая сложность для того, чтобы использовать боевые бронированные машины и танки. Все потому, что в городской застройке они не так эффективны и ими трудно маневрировать, поэтому их обычно не используют. Однако уже несколько дней подряд мы наблюдаем ситуацию, когда напротив Часового Яра выезжает танк, стреляет с закрытых позиций и возвращается обратно», - сказала Бобовникова.

Дополнение

Представитель ОСУВ Хортица Назар Волошин сообщал, что в Курахово, Торецке и Часовом Яру Донецкой области продолжаются бои в городской застройке.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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