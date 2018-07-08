"Слава Украине": хорваты записали видео после победы над Россией

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 57836 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106914 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128227 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135497 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171376 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154063 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141643 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130501 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 182952 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118350 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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"Слава Украине": хорваты записали видео после победы над Россией

"Слава Украине": хорваты записали видео после победы над Россией

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 июля. УНН. После победы сборной Хорватии над россиянами на чемпионате мира по футболу, двое игроков - защитник Хорватии Домагой Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем записали видеообращение со словами поддержки Украины. Видео можно увидеть на Youtube, передает УНН.

Хорваты-динамовцы посвятили Украине победу над Россией.

"Слава Украине!" - крикнул в камеру защитник футбольной сборной Хорватии Домагой Вида, который забил в ворота России два гола - во время основной игры и в серии послематчевых пенальти.

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Огнен Вукоевич, бывший игрок киевского "Динамо", который на ЧМ-2018 входит в состав хорватской делегации, добавил: "Это победа Динамо и за Украину!".

Оба футболиста ранее играли за киевский ФК "Динамо": Вида - с 2013-го по 2018-й, Вукоевич - с 2008-го по 2015-й.

Напомним, в субботу, 7 июля сборная России проиграла команде Хорватии в серии пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018. В полуфинале Хорватия противостоять сборной Англии.

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