"Слава Украине": хорваты записали видео после победы над Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. После победы сборной Хорватии над россиянами на чемпионате мира по футболу, двое игроков - защитник Хорватии Домагой Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем записали видеообращение со словами поддержки Украины. Видео можно увидеть на Youtube, передает УНН.
Хорваты-динамовцы посвятили Украине победу над Россией.
"Слава Украине!" - крикнул в камеру защитник футбольной сборной Хорватии Домагой Вида, который забил в ворота России два гола - во время основной игры и в серии послематчевых пенальти.
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Огнен Вукоевич, бывший игрок киевского "Динамо", который на ЧМ-2018 входит в состав хорватской делегации, добавил: "Это победа Динамо и за Украину!".
Оба футболиста ранее играли за киевский ФК "Динамо": Вида - с 2013-го по 2018-й, Вукоевич - с 2008-го по 2015-й.
Напомним, в субботу, 7 июля сборная России проиграла команде Хорватии в серии пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018. В полуфинале Хорватия противостоять сборной Англии.