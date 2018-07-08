Павелко вступился за Виду перед ФИФА и УЕФА

“Мы оперативно направили в соответствующие органы ФИФА и УЕФА письма с целью защитить не только футболиста хорватской сборной, но и, в первую очередь, человека, который имеет право на свою позицию и уважает нашу страну!!! И Вида сыграет в полуфинале ЧМ-2018! Слава Хорватии! Слава Украине!!!”, — написал Павелко.

Он также отметил, что, по его мнению, Вида и вся сборная Хорватии заслужили право играть в полуфинале ЧМ-2018.

“Федерация футбола Украины и я лично заняли жесткую позицию в ситуации, сложившейся вокруг футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды после победы команды в четвертьфинале ЧМ-2018: своей яркой игрой и бойцовскими качествами Вида, как и вся сборная Хорватии, заслужил право участвовать в полуфинале турнира!”, — сказано в публикации президента ФФУ.

Павелко также уточнил, что у Виды в Украине осталось много друзей, болельщиков, и футболист имеет полное право выражать своё мнение и уважение к ним.

“У футболиста, который много лет защищал честь киевского Динамо и жил в столице Украины в очень тяжелое для нашей страны время, осталось здесь много друзей и болельщиков, заслуживших, чтобы частичку этой победы он посвятил именно им! За последние несколько лет обращение „Слава Украине!“ стало для наших граждан символом несгибаемости и патриотизма! И вполне естественно, что человек, которому наша страна дала очень много, с большим уважением относится к ней, к ее гражданам. Он имеет право публично высказать уважение и к Украине, и к ее гражданам!”, — резюмировал Павелко.

Как сообщал УНН, после победы над россиянами на чемпионате мира по футболу, двое игроков — защитник Хорватии Домагой Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем записали видеообращение со словами поддержки Украины.

“Слава Украине, давай, давай!” — говорит Вида на видео, а экс-игрок сборной Хорватии Огнен Вукоевич добавляет: “Эта победа за „Динамо“ и за Украину. Хорватия, вперед!”.

Позже российские журналисты вынудили Виду оправдываться за свои слова. Отвечая на их вопросы, он уточнил, что “это победа (над сборной России) — для Хорватии”.

“Никакой политики”, — уточнил хорватский футболист.

ФИФА начала проверку этого случая.