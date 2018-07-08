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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 54415 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 127772 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 135086 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Павелко вступился за Виду перед ФИФА и УЕФА

Павелко вступился за Виду перед ФИФА и УЕФА

Киев  •  УНН

 • 11412 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко письменно обратился в ФИФА и УЕФА с целью защитить хорватского футболиста Домагоя Виду от возможных санкций за высказывание "Слава Украине". Об этом Павелко сообщил на личной странице в Facebook.

“Мы оперативно направили в соответствующие органы ФИФА и УЕФА письма с целью защитить не только футболиста хорватской сборной, но и, в первую очередь, человека, который имеет право на свою позицию и уважает нашу страну!!! И Вида сыграет в полуфинале ЧМ-2018! Слава Хорватии! Слава Украине!!!”, — написал Павелко.

Он также отметил, что, по его мнению, Вида и вся сборная Хорватии заслужили право играть в полуфинале ЧМ-2018.

“Федерация футбола Украины и я лично заняли жесткую позицию в ситуации, сложившейся вокруг футболиста сборной Хорватии Домагоя Виды после победы команды в четвертьфинале ЧМ-2018: своей яркой игрой и бойцовскими качествами Вида, как и вся сборная Хорватии, заслужил право участвовать в полуфинале турнира!”, — сказано в публикации президента ФФУ.

Павелко также уточнил, что у Виды в Украине осталось много друзей, болельщиков, и футболист имеет полное право выражать своё мнение и уважение к ним.

“У футболиста, который много лет защищал честь киевского Динамо и жил в столице Украины в очень тяжелое для нашей страны время, осталось здесь много друзей и болельщиков, заслуживших, чтобы частичку этой победы он посвятил именно им! За последние несколько лет обращение „Слава Украине!“ стало для наших граждан символом несгибаемости и патриотизма! И вполне естественно, что человек, которому наша страна дала очень много, с большим уважением относится к ней, к ее гражданам. Он имеет право публично высказать уважение и к Украине, и к ее гражданам!”, — резюмировал Павелко.

Как сообщал УНН, после победы над россиянами на чемпионате мира по футболу, двое игроков — защитник Хорватии Домагой Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем записали видеообращение со словами поддержки Украины.

“Слава Украине, давай, давай!” — говорит Вида на видео, а экс-игрок сборной Хорватии Огнен Вукоевич добавляет: “Эта победа за „Динамо“ и за Украину. Хорватия, вперед!”.

Позже российские журналисты вынудили Виду оправдываться за свои слова. Отвечая на их вопросы, он уточнил, что “это победа (над сборной России) — для Хорватии”.

“Никакой политики”, — уточнил хорватский футболист.

ФИФА начала проверку этого случая.

Украинские Национальные Новости

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