ФІФА не дискваліфікуватиме хорвата Віду за "Слава Україні"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Міжнародний керівний орган футболу ФІФА виніс попередження захиснику Хорватії Домагаю Віді через відео, в якому він каже "Слава Україні" після перемоги над збірною Росії у чвертьфіналі чемпіонату світу. Про це повідомляє видання AP, посилаючись на заяву ФІФА, передає УНН.
У заяві, зокрема, йдеться, що “дисциплінарний комітет ФІФА направив попередження гравцю Віді у зв’язку з його відеозаписом після матчу чемпіонату світу з футболу 2018 року між Росією та Хорватією”.
Попередження без санкції означає, що Віда зможе виступити у півфіналі чемпіонату світу за збірну Хорватії, яка у півфіналі зустрінеться з Англією у Москві в середу, пише видання.
Нагадаємо, 7 липня збірна Росії програла команді Хорватії у серії пенальті у чвертьфіналі ЧС-2018.
Як повідомляв УНН, після перемоги збірної над росіянами на чемпіонаті світу з футболу захисник Хорватії Домагой Віда разом з колишнім гравцем команди Огненом Вукоєвичем записали відеозвернення зі словами підтримки Україні.
“Слава Україні, давай, давай!” — каже Віда на відео, а екс-гравець збірної Хорватії Огнен Вукоєвич додає: “Ця перемога за „Динамо“ і за Україну. Хорватія, вперед!”.
Пізніше Міжнародний керівний орган футболу FIFA “сповістили” щодо відеозвернення захисника футбольної збірної Хорватії Домагоя Віди, яке він записав разом з колишнім гравцем команди Огнєном Вукоєвичем після перемоги над збірною Росії на чемпіонаті світу. У ФІФА заявили, що розслідуватимуть інцидент.