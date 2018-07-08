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ФІФА не дискваліфікуватиме хорвата Віду за "Слава Україні"

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Міжнародний керівний орган футболу ФІФА виніс попередження захиснику Хорватії Домагаю Віді через відео, в якому він каже "Слава Україні" після перемоги над збірною Росії у чвертьфіналі чемпіонату світу. Про це повідомляє видання AP, посилаючись на заяву ФІФА, передає УНН.

У заяві, зокрема, йдеться, що “дисциплінарний комітет ФІФА направив попередження гравцю Віді у зв’язку з його відеозаписом після матчу чемпіонату світу з футболу 2018 року між Росією та Хорватією”.

Попередження без санкції означає, що Віда зможе виступити у півфіналі чемпіонату світу за збірну Хорватії, яка у півфіналі зустрінеться з Англією у Москві в середу, пише видання.

Нагадаємо, 7 липня збірна Росії програла команді Хорватії у серії пенальті у чвертьфіналі ЧС-2018.

Як повідомляв УНН, після перемоги збірної над росіянами на чемпіонаті світу з футболу захисник Хорватії Домагой Віда разом з колишнім гравцем команди Огненом Вукоєвичем записали відеозвернення зі словами підтримки Україні.

“Слава Україні, давай, давай!” — каже Віда на відео, а екс-гравець збірної Хорватії Огнен Вукоєвич додає: “Ця перемога за „Динамо“ і за Україну. Хорватія, вперед!”.

Пізніше Міжнародний керівний орган футболу FIFA “сповістили” щодо відеозвернення захисника футбольної збірної Хорватії Домагоя Віди, яке він записав разом з колишнім гравцем команди Огнєном Вукоєвичем після перемоги над збірною Росії на чемпіонаті світу. У ФІФА заявили, що розслідуватимуть інцидент.

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