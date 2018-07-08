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ФИФА не будет дисквалифицировать хорвата Виду за "Слава Украине"

ФИФА не будет дисквалифицировать хорвата Виду за "Слава Украине"

Киев  •  УНН

 • 14933 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Международный руководящий орган футбола ФИФА вынес предупреждение защитнику Хорватии Домагаю Виле из-за видео, в котором он говорит "Слава Украине" после победы над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира. Об этом сообщает издание AP со ссылкой на заявление ФИФА, передает УНН.

В заявлении, в частности, говорится, что “дисциплинарный комитет ФИФА направил предупреждение игроку Виде в связи с его видеозаписью после матча чемпионата мира по футболу 2018 года между Россией и Хорватией”.

Предупреждение без санкций означает, что Вида сможет выступить в полуфинале чемпионата мира за сборную Хорватии, которая в полуфинале встретится с Англией в Москве в среду, пишет издание.

Напомним, 7 июля сборная России проиграла команде Хорватии в серии пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018.

Как сообщал УНН, после победы сборной над россиянами на чемпионате мира по футболу защитник Хорватии Домагой Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем записали видеообращение со словами поддержки Украины.

“Слава Украине, давай, давай!” — говорит Вида на видео, а экс-игрок сборной Хорватии Огнен Вукоевич добавляет: “Эта победа за ”Динамо“ и за Украину. Хорватия, вперед!”.

Позже Международный руководящий орган футболу FIFA “оповестили” о видеообращении. В ФИФА заявили, что будут расследовать инцидент.

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