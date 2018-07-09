Украинские футбольные фаны поблагодарили Виду за приветствие
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Украинские футбольные болельщики отреагировали на видео-обращение защитника сборной Хорватии Домагоя Виду со словами поддержки Украине, передает УНН.
Во время товарищеского матча “Динамо” со швейцарским “Люцерном” на сборах в Австрии, болельщики вывесили плакат с надписью на хорватском языке “Спасибо, Домагой”.
Соответствующее фото появилось в группе Troublemakers & Ultras Action в социальной сети Facebook.
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Напомним, ранее в защиту хорватского футболиста выступила Федерация футбола Украины.
По словам президента ФФУ Павелка, в УЕФА и ФИФА от Украины были отправлены соответствующие письма с просьбой не наказывать Виду, потому как он “имеет право выражать свое уважение Украине и украинским болельщикам”.
В ФИФА, тем временем, уже “рассмотрели” высказывание Виды и решили пока не применять к футболисту никаких санкций.