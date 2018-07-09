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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 64037 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 107945 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 129140 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 136329 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 172286 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154271 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141789 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 08:52 • 183685 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118360 просмотра

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Украинские футбольные фаны поблагодарили Виду за приветствие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Украинские футбольные болельщики отреагировали на видео-обращение защитника сборной Хорватии Домагоя Виду со словами поддержки Украине, передает УНН.

Во время товарищеского матча “Динамо” со швейцарским “Люцерном” на сборах в Австрии, болельщики вывесили плакат с надписью на хорватском языке “Спасибо, Домагой”.

Соответствующее фото появилось в группе Troublemakers & Ultras Action в социальной сети Facebook.

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Напомним, ранее в защиту хорватского футболиста выступила Федерация футбола Украины.

По словам президента ФФУ Павелка, в УЕФА и ФИФА от Украины были отправлены соответствующие письма с просьбой не наказывать Виду, потому как он “имеет право выражать свое уважение Украине и украинским болельщикам”.

В ФИФА, тем временем, уже “рассмотрели” высказывание Виды и решили пока не применять к футболисту никаких санкций.

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