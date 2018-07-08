Суркисы не встали на защиту экс-динамовца Виды из-за своей пророссийской позиции, - Цыбулько

Во-первых, по его словам, высказывание хорватского футболиста и экс-динамовца Вида после победы над российской сборной — “Слава Украине” — не содержит в себе ничего запрещенного.

А во-вторых, в свете проверки ФИФА этой ситуации, будучи президентом “Динамо” Игорь Суркис и будучи членом УЕФА, Григорий Суркис, должны защитить футболиста. Однако такая позиция противоречит политическим взглядам братьев, считает политолог.

“Лозунг „Слава Украине“ не является лозунгом фашистского или коммунистического толка, поэтому за этот лозунг наказывать — это прямо противостоять суверенитету Украины. Григорий Суркис вообще выступает одним из главных лоббистов российских интересов ФИФА. И нам надо думать, как вообще акционерами украинских клубов могут быть люди, которые сотрудничают с российской оккупационной властью. Могли бы (Суркисы, — ред.) вступиться и отреагировать, это однозначно”, — сказал он.

Далее, Цыбулько отметил, что на сегодня Суркисы “вообще замечены как основные лоббисты передачи чемпионата 2018 в России”.

“Они давние партнеры Медведчука, и Медведчук и Суркис были одними из эксплуатантов „Динамо“ в начале 90-х, когда через „Динамо“ ввозилось огромное количество подакцизных товаров”, — добавил политолог.

Напоследок он отметил, что “Динамо” стало тем примером на котором правило: “спорт вне политики” не работает.

“На Динамо показательно видно, как криминализировалась атмосфера вокруг этого клуба”, — отметил Цыбулько.

Напоним, как писал УНН, после победы хорватской сборной над россиянами на чемпионате мира по футболу, двое игроков — защитник Хорватии Домагой Вида вместе с бывшим игроком команды Огнен Вукоевич записали видеообращение со словами поддержки Украины.

“Слава Украине, давай, давай!” — говорит Вида на видео, а экс-игрок сборной Хорватии Огнен Вукоевич добавляет: “Эта победа „Динамо“ и по Украине. Хорватия, вперед!”.

Позже в ФИФА сообщили, что будут расследовать этот случай. Иностранные СМИ написали, что Виду может угрожать даже дисквалификация.

Президент ФФУ Андрей Павелко реагируя на ситуацию обратился в ФИФА и УЕФА с письменными листами чтобы защитить хорватского футболиста от возможного наказания.

Впоследствии, в ФИФА сообщили, что не будут применять санкций по отношению к Вида.