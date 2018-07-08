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Суркіси не стали на захист екс-динамівця Віди через свою проросійську позицію, - Цибулько

Суркіси не стали на захист екс-динамівця Віди через свою проросійську позицію, - Цибулько

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Брати Суркіси могли би вступитися за екс-динамівця Домагоя Віду, але не робитимуть цього, бо мають проросійські погляди. Таку думку у коментарі УНН висловив політолог Володимир Цибулько.

По-перше, за його словами, вислів, що виголосив хорватский футболіст та екс-динамівець Віда після перемоги над російською збірною — “Слава Україні” — не містить у собі нічого забороненого.

А по-друге, у світлі перевірки ФІФА цієї ситуації, Ігор Суркіс, який є президентом “Динамо” та Григорій Суркіс, який є членом УЄФА, мали б захистити футболіста. Проте така позиція суперечить політичним поглядам братів, вважає політолог.

“Гасло „Слава Україні“ не є гаслом фашистського чи комуністичного толку, тому за це гасло карати — прямо протистояти суверенітету України. Григорій Суркіс взагалі виступає одним із головних лобістів російських інтересів ФІФА. І нам треба думати, як, взагалі, акціонерами українських клубів можуть бути люди, які співпрацюють із російською окупаційною владою. Мали би (Суркіси, — ред.) вступитись і відреагувати, це однозначно”, — сказав він.

Далі, Цибулько зазначив, що на сьогодні Суркіси “взагалі помічені як основні лобісти передачі чемпіонату-2018 до Росії”.

“Вони давні партнери Медведчука, і Медведчук та Суркіс були одними із експлуатантів „Динамо“ на початку 90-х, коли через „Динамо“ ввозилася величезна кількість підакцизних товарів”, — додав політолог.

Насамкінець він зазначив, що “Динамо” стало тим прикладом на якому правило: “спорт поза політикою” не працює.

“На Динамо показово видно, як криміналізувалася атмосфера навколо цього клубу”, — зауважив Цибулько.

Нагадаємо, як писав УНН, після перемоги хорватської збірної над росіянами на чемпіонаті світу з футболу, двоє гравців — захисник Хорватії Домагой Віда разом з колишнім гравцем команди Огненом Вукоєвичем записали відеозвернення зі словами підтримки Україні.

“Слава Україні, давай, давай!” — каже Віда на відео, а екс-гравець збірної Хорватії Огнен Вукоєвич додає: “Ця перемога за „Динамо“ і за Україну. Хорватія, вперед!”.

Пізніше у ФІФА повідомили, що будуть розслідувати цей випадок. Іноземні ЗМІ, написали, що Віду може загрожувати навіть дискваліфікація.

Президент ФФУ Андрій Павелко реагуючи на ситуацію звернувся до ФІФА та УЄФА з письмовими листами аби захистити хорватського футболіста від ймовірного покарання.

Згодом, у ФІФА повідомили, що не будуть застосовувати санкцій по відношенню до Віди.

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