Хорватський футбольний союз відсторонив Вукоєвича від ЧС-2018 за “Слава Україні”
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Хорватський футбольний союз скасував акредитацію колишнього півзахисника збірної Огнена Вукоєвича на Чемпіонат Світу з футболу — 2018 і звільнив його від обов’язків одного з помічників тренера збірної. Про рішення повідомив у понеділок, 9 липня, Хорватський футбольний союз (ХФС), передає УНН.
“Хорватський футбольний союз цим інформує громадськість про те, що Огнен Вукоєвич був звільнений від обов’язків помічника тренера збірної хорватської національної команди за рішенням керівництва хорватської федерації і що він більше не буде членом Хорватської делегації на чемпіонаті світу з футболу в Росії”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Вукоєвич опублікував спірний відеоролик у соціальні мережі після матчу між Хорватією і Росією в чвертьфіналі Кубка світу ФІФА.
“ФІФА відкрили дисциплінарну процедуру з цього питання. Хорватський футбольний союз (ХФС) прийняв рішення скасувати акредитацію Вукоєвича на чемпіонаті світу ФІФА і звільнити його від обов’язків в якості спостерігача від збірної Хорватії. ХФС справжнім вибачається перед російською публікою за дії члена хорватської делегації”, — йдеться в повідомленні.
Відзначимо, що Огнен Вукоєвич є скаутом ФК “Динамо Київ”. А за словами політолога Володимира Цибулька, президент ФК Ігор Суркіс не вжив жодних дій для захисту Вукоєвича і хорватського футболіста Домагоя Віди, який також присутній на відео-ролику і виголосив привітання на адресу України після перемоги на збірній РФ.
Нагадаємо, 7 липня збірна Хорватії в серії пенальті обіграла Росію — і після матчу екс-гравець “Динамо” Віда та скаут київського клубу Огнен Вукоєвич відсвяткували перемогу, записавши відеозвернення зі словами “Слава Україні!”.
“Огнен Вукоєвич і Домагой Віда також вибачаються за свої заяви, які жодним чином не припускали наявності політичних конотацій, але які, на жаль, залишили місце для таких тлумачень”, — сказано в заяві.