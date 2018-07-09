Хорватський футбольний союз відсторонив Вукоєвича від ЧС-2018 за “Слава Україні”

“Хорватський футбольний союз цим інформує громадськість про те, що Огнен Вукоєвич був звільнений від обов’язків помічника тренера збірної хорватської національної команди за рішенням керівництва хорватської федерації і що він більше не буде членом Хорватської делегації на чемпіонаті світу з футболу в Росії”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Вукоєвич опублікував спірний відеоролик у соціальні мережі після матчу між Хорватією і Росією в чвертьфіналі Кубка світу ФІФА.

“ФІФА відкрили дисциплінарну процедуру з цього питання. Хорватський футбольний союз (ХФС) прийняв рішення скасувати акредитацію Вукоєвича на чемпіонаті світу ФІФА і звільнити його від обов’язків в якості спостерігача від збірної Хорватії. ХФС справжнім вибачається перед російською публікою за дії члена хорватської делегації”, — йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що Огнен Вукоєвич є скаутом ФК “Динамо Київ”. А за словами політолога Володимира Цибулька, президент ФК Ігор Суркіс не вжив жодних дій для захисту Вукоєвича і хорватського футболіста Домагоя Віди, який також присутній на відео-ролику і виголосив привітання на адресу України після перемоги на збірній РФ.

Нагадаємо, 7 липня збірна Хорватії в серії пенальті обіграла Росію — і після матчу екс-гравець “Динамо” Віда та скаут київського клубу Огнен Вукоєвич відсвяткували перемогу, записавши відеозвернення зі словами “Слава Україні!”.

“Огнен Вукоєвич і Домагой Віда також вибачаються за свої заяви, які жодним чином не припускали наявності політичних конотацій, але які, на жаль, залишили місце для таких тлумачень”, — сказано в заяві.