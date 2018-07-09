Хорватський футбольний союз відсторонив Вукоєвича від ЧС-2018 за “Слава Україні”

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 52618 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 107681 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 101874 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 129450 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 105654 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 120494 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 160933 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190119 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 295385 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167319 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2.2 м/с
84 %
751 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Півтора року роботи - сім договорів: голова антикорупційного комітету Радіна розкритикувала ефективність Думи в АРМА

Півтора року роботи - сім договорів: голова антикорупційного комітету Радіна розкритикувала ефективність Думи в АРМА

25 березня, 17:10 • 31786 перегляди
США запропонували Україні нову велику угоду щодо копалин – Зеленський

США запропонували Україні нову велику угоду щодо копалин – Зеленський

25 березня, 17:16 • 32311 перегляди
Коли запрацює режим тиші в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці? Зеленський відповів

Коли запрацює режим тиші в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці? Зеленський відповів

25 березня, 17:34 • 40236 перегляди
Зеленський озвучив очікування від саміту "Коаліції охочих", який відбудеться в Парижі

Зеленський озвучив очікування від саміту "Коаліції охочих", який відбудеться в Парижі

25 березня, 18:00 • 31129 перегляди
Співпадає з меседжами кремля: Президент відреагував на слова Віткоффа щодо "референдумів" на окупованих територіях

Співпадає з меседжами кремля: Президент відреагував на слова Віткоффа щодо "референдумів" на окупованих територіях

25 березня, 18:07 • 30744 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 129450 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 164912 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 295385 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 225466 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 251733 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 31007 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 52117 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 56856 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 55126 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 69328 перегляди
Актуальне
Хорватський футбольний союз відсторонив Вукоєвича від ЧС-2018 за “Слава Україні”

Хорватський футбольний союз відсторонив Вукоєвича від ЧС-2018 за “Слава Україні”

Київ • УНН

 • 10223 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Хорватський футбольний союз скасував акредитацію колишнього півзахисника збірної Огнена Вукоєвича на Чемпіонат Світу з футболу — 2018 і звільнив його від обов’язків одного з помічників тренера збірної. Про рішення повідомив у понеділок, 9 липня, Хорватський футбольний союз (ХФС), передає УНН.

“Хорватський футбольний союз цим інформує громадськість про те, що Огнен Вукоєвич був звільнений від обов’язків помічника тренера збірної хорватської національної команди за рішенням керівництва хорватської федерації і що він більше не буде членом Хорватської делегації на чемпіонаті світу з футболу в Росії”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Вукоєвич опублікував спірний відеоролик у соціальні мережі після матчу між Хорватією і Росією в чвертьфіналі Кубка світу ФІФА.

“ФІФА відкрили дисциплінарну процедуру з цього питання. Хорватський футбольний союз (ХФС) прийняв рішення скасувати акредитацію Вукоєвича на чемпіонаті світу ФІФА і звільнити його від обов’язків в якості спостерігача від збірної Хорватії. ХФС справжнім вибачається перед російською публікою за дії члена хорватської делегації”, — йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що Огнен Вукоєвич є скаутом ФК “Динамо Київ”. А за словами політолога Володимира Цибулька, президент ФК Ігор Суркіс не вжив жодних дій для захисту Вукоєвича і хорватського футболіста Домагоя Віди, який також присутній на відео-ролику і виголосив привітання на адресу України після перемоги на збірній РФ.

Нагадаємо, 7 липня збірна Хорватії в серії пенальті обіграла Росію — і після матчу екс-гравець “Динамо” Віда та скаут київського клубу Огнен Вукоєвич відсвяткували перемогу, записавши відеозвернення зі словами “Слава Україні!”.

“Огнен Вукоєвич і Домагой Віда також вибачаються за свої заяви, які жодним чином не припускали наявності політичних конотацій, але які, на жаль, залишили місце для таких тлумачень”, — сказано в заяві.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.69
Bitcoin
$87,410.00
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,056.92
Ethereum
$2,048.56