Експерт про “Слава Україні” від Віди: емоції після матчу - найщиріші
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Хорватський захисник Домагой Віда не спростовував своїх вітань на адресу України, проте був вимушений пояснити їх за "порадою зверху". Про це у коментарі УНН зазначив український футбольний журналіст Володимир Зверов.
За його словами, російські журналісти своїми запитаннями фактично змусили Віду виправдовуватися за вітання "Слава Україні", бо у "росіян накипіло".
При цьому Зверов зауважив, що емоції футболістів після матчу - завжди дуже щирі.
"Емоції після матчу - вони дуже щирі і не робляться із холодною головою. І те, що він (Домагой Віда - ред.) потім сказав (що в його словах немає ніякої політики - ред), мені здається, що він, можливо, десь порадився з адміністрацією, і треба було якось загладити цей момент, щоб далі проблем. Але він же не спростував свою думку, він таким чином просто загладив свій особистий момент, щоб далі у нього не було ніяких проблем", - сказав експерт.
Журналіст зауважив, що у "росіян накипіло", і саме тому вони і задали питання Віді.
Зверов також додав, що слова "Слава Україні" комусь здаються абсолютно простими, а комусь, хто програв, ці слова можуть "бомбанути".
Як писав УНН, після перемоги над росіянами на чемпіонаті світу з футболу, двоє гравців — захисник Хорватії Домагой Віда разом з колишнім гравцем команди Огненом Вукоєвичем записали відеозвернення зі словами підтримки Україні.
"Слава Україні, давай, давай!" - каже Віда на відео, а екс-гравець збірної Хорватії Огнен Вукоєвич додає: "Ця перемога за "Динамо" і за Україну. Хорватія, вперед!".
Нагадаємо, пізніше російські журналісти змусили Віда виправдовуватися за свої слова. Відповідаючи на їхні запитання, він сказав, що "це перемога (над збірною Росії) - для Хорватії".
"Ніякої політики", - уточнив хорватський футболіст.
Також відзначимо, 7 липня збірна Хорватії вийшла в півфінал ЧС-2018, обігравши Росію в серії післяматчевих пенальті.