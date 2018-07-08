Эксперт про "Слава Украине" от Виды: эмоции после матча - самые искренние
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Хорватский защитник Домагой Вида не опровергал своих приветствий в адрес Украины, однако был вынужден объяснить их по "совету сверху". Об этом в комментарии УНН отметил украинский футбольный журналист Владимир Зверов.
По его словам, российские журналисты своими вопросами фактически заставили Виду оправдываться за приветствие "Слава Украине", потому что у "россиян накипело".
При этом Зверов заметил, что эмоции футболистов после матча - всегда очень искренние.
"Эмоции после матча - они очень искренние и не делаются с холодной головой. И то, что он (Домагой Вида - ред.) потом сказал (что в его словах нет никакой политики - ред.), мне кажется, что он, возможно, где-то посоветовался с администрацией, и надо было как-то загладить этот момент, чтобы дальше избежать проблем. Но он же не опроверг свое мнение, он таким образом просто загладил свой личный момент, чтобы дальше у него не было никаких проблем", - сказал эксперт.
Журналист отметил, что у "россиян накипело", и именно поэтому они и задали вопрос Виде.
Зверов также добавил, что слова "Слава Украине" кому-то кажутся совершенно простыми, а кому-то, кто проиграл, эти слова могут "бомбануть".
Как писал УНН, после победы над россиянами на чемпионате мира по футболу, двое игроков - защитник Хорватии Домагой Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем записали видеообращение со словами поддержки Украины.
"Слава Украине, давай, давай!" - говорит Вида на видео, а экс-игрок сборной Хорватии Огнен Вукоевич добавляет: "Эта победа за "Динамо" и за Украину. Хорватия, вперед!".
Напомним, позже российские журналисты заставили Вида оправдываться за свои слова. Отвечая на их вопросы, он сказал, что "это победа (над сборной России) - для Хорватии".
"Никакой политики", - уточнил хорватский футболист.
Также отметим, 7 июля сборная Хорватии вышла в полуфинал ЧМ-2018, обыграв Россию в серии послематчевых пенальти.