Эксперт про "Слава Украине" от Виды: эмоции после матча - самые искренние

По его словам, российские журналисты своими вопросами фактически заставили Виду оправдываться за приветствие "Слава Украине", потому что у "россиян накипело".

При этом Зверов заметил, что эмоции футболистов после матча - всегда очень искренние.

"Эмоции после матча - они очень искренние и не делаются с холодной головой. И то, что он (Домагой Вида - ред.) потом сказал (что в его словах нет никакой политики - ред.), мне кажется, что он, возможно, где-то посоветовался с администрацией, и надо было как-то загладить этот момент, чтобы дальше избежать проблем. Но он же не опроверг свое мнение, он таким образом просто загладил свой личный момент, чтобы дальше у него не было никаких проблем", - сказал эксперт.

Журналист отметил, что у "россиян накипело", и именно поэтому они и задали вопрос Виде.

Зверов также добавил, что слова "Слава Украине" кому-то кажутся совершенно простыми, а кому-то, кто проиграл, эти слова могут "бомбануть".

Как писал УНН, после победы над россиянами на чемпионате мира по футболу, двое игроков - защитник Хорватии Домагой Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем записали видеообращение со словами поддержки Украины.

"Слава Украине, давай, давай!" - говорит Вида на видео, а экс-игрок сборной Хорватии Огнен Вукоевич добавляет: "Эта победа за "Динамо" и за Украину. Хорватия, вперед!".

Напомним, позже российские журналисты заставили Вида оправдываться за свои слова. Отвечая на их вопросы, он сказал, что "это победа (над сборной России) - для Хорватии".

"Никакой политики", - уточнил хорватский футболист.

Также отметим, 7 июля сборная Хорватии вышла в полуфинал ЧМ-2018, обыграв Россию в серии послематчевых пенальти.