Хорватский футбольный союз отстранил Вукоевича от ЧМ-2018 за "Слава Украине"

"Хорватский футбольный союз настоящим уведомляет общественность о том, что Огнен Вукоевич был освобожден от обязанностей помощника тренера сборной хорватской национальной команды по решению руководства хорватской федерации и он больше не будет членом Хорватской делегации на чемпионате мира по футболу в России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Вукоевич опубликовал спорный видеоролик в социальной сети после матча между Хорватией и Россией в четвертьфинале Кубка мира ФИФА.

"ФИФА открыла дисциплинарную процедуру по этому вопросу. Хорватский футбольный союз (ХФС) принял решение отменить аккредитацию Вукоевича на чемпионате мира ФИФА и освободить его от обязанностей в качестве наблюдателя от сборной Хорватии. ХФС извиняется перед российской публикой за действия члена хорватской делегации", - говорится в сообщении.

Отметим, что Огнен Вукоевич является скаутом ФК "Динамо Киев". А по словам политолога Владимира Цыбулько, президент ФК Игорь Суркис не принял никаких действий для защиты Вукоевича и хорватского футболиста Домагоя Виды, который также присутствовал на видео-ролике и произнес приветствие в адрес Украины после победы над сборной РФ.

Напомним, 7 июля сборная Хорватии в серии пенальти обыграла Россию - и после матча экс-игрок "Динамо" Вида и скаут киевского клуба Огнен Вукоевич отпраздновали победу, записав видеообращение со словами "Слава Украине!"

"Огнен Вукоевич и Домагой Вида также извиняются за свои заявления, которые никоим образом не предполагали наличия политических коннотаций, но которые, к сожалению, оставили место для таких толкований", - говорится в заявлении.