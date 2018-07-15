Twitter приостановил действие связанных с 12 россиянами аккаунтов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Twitter приостановил действие двух аккаунтов, связанных с 12 россиянами, сотрудниками главного управления Генштаба Вооруженных сил России, обвиненными спецпрокурором Робертом Мюллером во вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
“Учетные записи были заблокированы из-за связи с сетью аккаунтов, которые ранее были заблокированы за деятельность, которая нарушает наши правила”, — уточнил собеседник агентства.
Сервис микроблогов приостановил действие учетных записей @DCLeaks_ и @ Guccifer_2, названия которых упоминались в обвинительном заключении о масштабном заговоре, связанном со взломом и публикацией документов. В заключении спецпрокурора утверждается, что примерно с июня 2016 года заговорщики выпустили десятки тысяч украденных писем и документов “с использованием фиктивных онлайн-персонажей, в том числе “DCLeaks” и “Guccifer 2.0”.
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Минюст США 13 июля заочно предъявил обвинения 12 россиянам, сотрудниками бывшего ГРУ. По данным министерства, они связаны со взломом переписки кандидата в президенты США от “Демократической партии” Хиллари Клинтон и сетей этой партии.
По данным Мюллера, в деле в том числе упоминаются три офицера воинской части 74455 на улице Кирова в подмосковных Химках — полковник Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Королев. Спецпрокурор уверяет, что это подразделение публиковал компромат через созданные им же сайты DCLeaks и “румынского хакера” Guccifer 2.0.
Напомним, в борьбе с распространением ложной информации социальная сеть Twitter в мае и июне этого года закрыла более 70 млн учетных записей пользователей.