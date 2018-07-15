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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 46094 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104528 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126301 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133703 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169946 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153639 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141318 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130475 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118339 просмотра

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Twitter приостановил действие связанных с 12 россиянами аккаунтов

Twitter приостановил действие связанных с 12 россиянами аккаунтов

Киев  •  УНН

 • 9059 просмотра

КИЕВ. 15 июля. УНН. Twitter приостановил действие двух аккаунтов, связанных с 12 россиянами, сотрудниками главного управления Генштаба Вооруженных сил России, обвиненными спецпрокурором Робертом Мюллером во вмешательстве в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“Учетные записи были заблокированы из-за связи с сетью аккаунтов, которые ранее были заблокированы за деятельность, которая нарушает наши правила”, — уточнил собеседник агентства.

Сервис микроблогов приостановил действие учетных записей @DCLeaks_ и @ Guccifer_2, названия которых упоминались в обвинительном заключении о масштабном заговоре, связанном со взломом и публикацией документов. В заключении спецпрокурора утверждается, что примерно с июня 2016 года заговорщики выпустили десятки тысяч украденных писем и документов “с использованием фиктивных онлайн-персонажей, в том числе “DCLeaks” и “Guccifer 2.0”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Twitter намерена удалить миллионы подозрительных аккаунтов

Минюст США 13 июля заочно предъявил обвинения 12 россиянам, сотрудниками бывшего ГРУ. По данным министерства, они связаны со взломом переписки кандидата в президенты США от “Демократической партии” Хиллари Клинтон и сетей этой партии.

По данным Мюллера, в деле в том числе упоминаются три офицера воинской части 74455 на улице Кирова в подмосковных Химках — полковник Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Королев. Спецпрокурор уверяет, что это подразделение публиковал компромат через созданные им же сайты DCLeaks и “румынского хакера” Guccifer 2.0.

Напомним, в борьбе с распространением ложной информации социальная сеть Twitter в мае и июне этого года закрыла более 70 млн учетных записей пользователей.

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