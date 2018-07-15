Россия использует соцсети для разъединения американцев

По версии Нильсен, разведывательное сообщество США зафиксировало “настойчивые попытки России использовать социальные сети, высказывания сочувствующих лиц и другие подходы, чтобы посеять разногласия и вызвать разобщенность среди американцев, однако это не обязательно сфокусировано на отдельных политиках или политических кампаниях”. Нильсен также выступила с утверждением, что “нет свидетельств о том, что Россия нацеливается на промежуточные выборы 2018 года в таких же масштабах и с таким же размахом, как она действовала в 2016 году”.

Нильсен также прокомментировала предъявление в пятницу заочных обвинений 12 сотрудникам военной разведки РФ в рамках расследования обстоятельств иностранного вмешательства в ход американских выборов в 2016 году. “Вчерашние обвинения в российских сотрудников разведки показывают, что мы не потерпим вмешательства в наши демократические процессы и иностранное вмешательство влечет за собой последствия”, — утверждала она.

Напомним, Twitter приостановил действие двух аккаунтов, связанных с 12 россиянами, сотрудниками главного управления Генштаба Вооруженных сил России, обвиненными спецпрокуроры Робертом Мюллером во вмешательстве в американские выборы в 2016 году.