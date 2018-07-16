В США задержали россиянку за незарегистрированную деятельность в пользу РФ

В нем утверждается, что 29-летняя Бутина "действовала в качестве агента России на территории Соединенных Штатов, развивая отношения с американскими гражданами и получая доступ в организации, которые влияют на американскую политику, с целью продвижения интересов РФ". Согласно изложенной в обвинительном заключении информации, Бутина "работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позже занял высокий пост в Центробанке РФ". Минюст обратил внимание на то, что этот представитель российской власти был в апреле 2018 года включен в список санкций Минфина США.

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Минюст отметил, что Бутина имела право находиться и проживать на территории США по студенческой визе и якобы занималась деятельностью в интересах РФ без надлежащей регистрации в Министерстве юстиции, что в США карается законом. В заявлении отмечается, что россиянке может грозить до пяти лет лишения свободы, однако она остается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана судом.

Слушания по делу Бутиной назначены на 18 июля в суде округа Колумбия, по сей день она будет оставаться под стражей, говорится в документе.

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Напомним, Twitter приостановил действие двух аккаунтов, связанных с 12 россиянами, сотрудниками главного управления Генштаба Вооруженных сил России, обвиненными спецпрокуроры Робертом Мюллером во вмешательстве в американские выборы в 2016 году.