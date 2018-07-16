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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 47614 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 104888 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126600 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 133991 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170100 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153731 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 141405 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

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В США задержали россиянку за незарегистрированную деятельность в пользу РФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 июля. УНН. Гражданка России Мария Бутина задержана в Вашингтоне по обвинению в незарегистрированной деятельности на территории США в качестве агента, действующего в интересах РФ. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении министерства юстиции США, передает УНН.

В нем утверждается, что 29-летняя Бутина "действовала в качестве агента России на территории Соединенных Штатов, развивая отношения с американскими гражданами и получая доступ в организации, которые влияют на американскую политику, с целью продвижения интересов РФ". Согласно изложенной в обвинительном заключении информации, Бутина "работала в интересах высокопоставленного представителя российского правительства, который позже занял высокий пост в Центробанке РФ". Минюст обратил внимание на то, что этот представитель российской власти был в апреле 2018 года включен в список санкций Минфина США.

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Минюст отметил, что Бутина имела право находиться и проживать на территории США по студенческой визе и якобы занималась деятельностью в интересах РФ без надлежащей регистрации в Министерстве юстиции, что в США карается законом. В заявлении отмечается, что россиянке может грозить до пяти лет лишения свободы, однако она остается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана судом.

Слушания по делу Бутиной назначены на 18 июля в суде округа Колумбия, по сей день она будет оставаться под стражей, говорится в документе.

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Напомним, Twitter приостановил действие двух аккаунтов, связанных с 12 россиянами, сотрудниками главного управления Генштаба Вооруженных сил России, обвиненными спецпрокуроры Робертом Мюллером во вмешательстве в американские выборы в 2016 году.

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