Лідер демократів у Сенаті США закликав посилити санкції проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Лідер демократичної меншості в Сенаті Конгресу США Чак Шумер закликав політиків обох американських партій посилити санкції проти Росії після саміту між президентами США і РФ Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Reuters.
Шумер, виступаючи на прес-конференції, заявив, що співробітники адміністрації Трампа з питань національної безпеки, які брали участь у гельсінському саміті, повинні дати свідчення в Конгресі.
Нагадаємо, зустріч Володимира Путіна і Дональда Трампа у Гельсінкі тривала 3 години 50 хвилин, лідери провели відкриті переговори, а також поспілкувалися віч-на-віч. Вони обговорили тему взаємин двох країн: економічне співробітництво, “втручання Росії” в американські вибори в 2016 році і ситуацію навколо розвитку елементів протиракетної оборони США.
Також порушувалися питання міжнародного порядку: врегулювання сирійського конфлікту, питання виконання домовленостей щодо ліквідації ракет середньої і малої дальності, дотримання договору про нерозповсюдження ядерної зброї, тема виходу США з іранської ядерної угоди, транзит російського газу через Україну та інші теми.