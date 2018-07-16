Лидер демократов в Сенате США призвал ужесточить санкции против России

Шумер, выступая на пресс-конференции, заявил, что сотрудники администрации Трампа по вопросам национальной безопасности, участвовавших в хельсинском саммите, должны дать показания в Конгрессе.

Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки длилась 3 часа 50 минут, лидеры провели открытые переговоры, а также пообщались с тет-а-тет. Они обсудили тему взаимоотношений двух стран: экономическое сотрудничество, "вмешательство России" в американские выборы 2016 года и ситуацию вокруг развития элементов противоракетной обороны США.

Также затрагивались вопросы международной повестки: урегулирование сирийского конфликта, вопросы выполнения договоренностей по ликвидации ракет средней и малой дальности, соблюдения Договора о нераспространении ядерного оружия, тема выхода США из иранской ядерной сделки, транзит российского газа через Украину и другие темы.