Китай відправляє до РФ двох панд
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Великі панди на прізвиська "Жуі" і "Діндін" 29 квітня відправляться з Чендуського міжнародного аеропорту "Шуанлю" в Росію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Таким чином, почнеться розрахований на 15 років проект зі співробітництва між Китаєм і Росією в галузі захисту і вивчення великих панд.
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Нагадаємо, що в березні із зоопарку Франції зникла рідкісна червона панда.
Додамо, що минулої осені в Китаї туристам заборонили фотографуватися з пандами.