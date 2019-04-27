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22 березня, 17:51 • 80641 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

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22 березня, 15:05 • 104630 перегляди

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Китай відправляє до РФ двох панд

Китай відправляє до РФ двох панд

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Великі панди на прізвиська "Жуі" і "Діндін" 29 квітня відправляться з Чендуського міжнародного аеропорту "Шуанлю" в Росію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Таким чином, почнеться розрахований на 15 років проект зі співробітництва між Китаєм і Росією в галузі захисту і вивчення великих панд.

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Нагадаємо, що в березні із зоопарку Франції зникла рідкісна червона панда.

Додамо, що минулої осені в Китаї туристам заборонили фотографуватися з пандами.

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