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Із зоопарку Франції зникла рідкісна червона панда

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. У Франції з парку тварин в регіоні Овернь пропала самка червоної панди - один з найрідкісніших тварин зоопарку. Про це повідомив телеканал BFMTV, передає УНН.

Співробітники парку тварин в регіоні Овернь з неділі не можуть знайти одного з найрідкісніших своїх вихованців - самку червоної панди.

Кілька днів співробітники і добровольці прочісували місцевість біля спорожнілого вольєра, однак успіхом пошуки не увінчалися. У зв'язку з цим у середу парк покликав всіх бажаючих взяти участь в пошуках червоної панди, в результаті якої, сподіваються в парку, тварину вдасться знайти. За словами організаторів, захід розпочнеться о 9 годині і триватиме до вечора.

Керівництво зоопарку зазначає, що зловити червону панду - вкрай важке завдання, оскыльки вони дуже швидко пересуваються і відмінно лазять по деревах. На відміну від свого родича - великої панди, зниклий ссавець, якого також називають котячим ведмедем, має вельми скромні розміри, червоне забарвлення, білі щоки і брови. Здалеку його можна прийняти за велику кішку або лисицю.

Керівництво заповідника не знає, що сталося, співробітникам не вдалося виявити ні слідів втечі тварини, ні свідчень того, що воно було викрадено. При цьому версія викрадення розглядається цілком серйозно, оскільки цей вид є досить рідкісним і включений у список Міжнародної Червоної книги зі статусом "піддається небезпеці".

Раніше УНН повідомляв, що в Америці померла рідкісна червона панда на ім'я "Генрі".

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