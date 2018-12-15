В США умерла редкая красная панда
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Америке умерла редкая красная панда на имя "Генри", передает УНН со ссылкой на cladglobal.com
Панде было всего четыре года. Она жила на территории Смитсоновского института ( штат Виржиния).
Сотрудники института в недоумении – панда была абсолютно здорова. Красные панды живут, как правило, от 8 до 10 лет. В домашних условиях – около 16 лет.
"Генри" лишил после себя небольшое потомство - троих детей.
Как сообщал УНН, в США несколько ведомств привлекли к расследованию смерти енота.