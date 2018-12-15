В США несколько ведомств привлекли к расследованию смерти енота
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Правоохранители США расследуют обстоятельства смерти енота, передает УНН со ссылкой на Asbury Park Press NJ.
Полиция узнала о смерти животного с видео, размещенного в интернете. Обстоятельства смерти енота расследует полиция и прокуратура города Лейси Тауншип, а также отдел дикой природы штата Нью-Джерси.
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Также полиция попросила всех, кто владеет какой-либо информацией об этом инциденте, звонить им.
Как сообщал УНН, в США енот покорил высотное здание и стал звездой Twitter.