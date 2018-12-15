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У США декілька відомств залучили до розслідування смерті єнота

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Правоохоронці США розслідують обставини смерті єнота, передає УНН із посиланням на Asbury Park Press NJ.

У США декілька відомств залучили до розслідування смерті єнота

Поліція дізналася про смерть тварини із відео, розміщеного в інтернеті. Обставини смерті єнота розслідує поліція та прокуратура міста Лейсі Тауншіп, а також відділ дикої природи штату Нью-Джерсі.

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Також поліція попросила усіх, хто володіє будь-якою інформацією про цей інцидент, телефонувати їм.

Як повідомляв УНН, у США єнот підкорив висотну будівлю і став зіркою Twitter.

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