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За вбивство собаки у Харкові чоловіка засудили до 3 років ув'язнення

Київ • УНН

 • 13665 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Харкові до 3,4 років ув'язнення засуджено чоловіка, який молотком вбив собаку. Про це повідомля прес-служба Судової влади України, передає УНН.

"Жовтневим районним судом м.Харкова було винесено вирок, яким уродженця м.Харкова визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 299 КК України (жорстоке поводження з тваринами) та засуджено до 3 років 4 місяців позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, засуджений вбив тварину 8 липня цього року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Раді пропонують посилити відповідальність за жорстоке поводження з тваринами

Нагадаємо, житель Одеської області, який знущався над собакою, притягується до кримінальної відповідальності.

 

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