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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 10947 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 24661 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 32601 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 32301 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 99098 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 86866 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 96638 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 124053 просмотра

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За убийство собаки в Харькове мужчину приговорили к 3 годам тюрьмы

За убийство собаки в Харькове мужчину приговорили к 3 годам тюрьмы

Киев  •  УНН

 • 13655 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Харькове до 3,4 лет заключения осужден мужчина, который молотком убил собаку. Об этом сообщат пресс-служба Судебной власти Украины, передает УНН.

"Октябрьским районным судом г.Харькова был вынесен приговор, которым уроженца Харькова признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными) и приговорили к 3 годам 4 месяцам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, осужденный убил животное 8 июля этого года.

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Напомним, житель Одесской области, который издевался над собакой, привлекается к уголовной ответственности.

 

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