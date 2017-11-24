За убийство собаки в Харькове мужчину приговорили к 3 годам тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Харькове до 3,4 лет заключения осужден мужчина, который молотком убил собаку. Об этом сообщат пресс-служба Судебной власти Украины, передает УНН.
"Октябрьским районным судом г.Харькова был вынесен приговор, которым уроженца Харькова признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными) и приговорили к 3 годам 4 месяцам лишения свободы", - говорится в сообщении.
Как отмечается, осужденный убил животное 8 июля этого года.
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Напомним, житель Одесской области, который издевался над собакой, привлекается к уголовной ответственности.