За убийство собаки в Харькове мужчину приговорили к 3 годам тюрьмы

"Октябрьским районным судом г.Харькова был вынесен приговор, которым уроженца Харькова признали виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными) и приговорили к 3 годам 4 месяцам лишения свободы", - говорится в сообщении.

Как отмечается, осужденный убил животное 8 июля этого года.

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Напомним, житель Одесской области, который издевался над собакой, привлекается к уголовной ответственности.