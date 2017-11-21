Поліція Одеси відкрила кримінальне провадження за фактом вбивства собаки

Встановлено, що тварину жорстоко побив та викинув з сьомого поверху її господар, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, за те, що вона вкусила його за палець.

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Небайдужі перехожі, які прямували до церкви, загорнули поранену тварину, яка жалібно скиглила, у свою куртку та негайно доставили її до ветеринарної клініки, де вона від отриманих тілесних ушкоджень померла.

“Відомості про даний факт були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.299 Кримінального кодексу України. За жорстоке поводження з тваринами, що вчинене умисно та призвело до їх каліцтва чи загибелі, передбачене покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, чоловіка на Львівщині судитимуть за знущання над собакою.

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