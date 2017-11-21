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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 25417 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 44599 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 54455 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 58687 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 52178 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 94555 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100277 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
Полиция Одессы открыла уголовное производство по факту убийства собаки

Полиция Одессы открыла уголовное производство по факту убийства собаки

Киев  •  УНН

 • 12561 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Житель Одесской области, который издевался над собакой, привлекается к уголовной ответственности. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации Нацполыции в Одесской области.

Установлено, что животное жестоко избил и выбросил с седьмого этажа его хозяин, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, за то, что оно укусило его за палец.

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Неравнодушные прохожие, которые направлялись в церковь, завернули раненое животное, которое жалобно скулило, в свою куртку и немедленно доставили ее в ветеринарную клинику, где оно от полученных телесных повреждений скончалась.

“Сведения о данном факте были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.299 Уголовного кодекса Украины. За жестокое обращение с животными, совершенное умышленно и которое привело к увечью или гибели, предусмотрено наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет. Проводится досудебное расследование”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, мужчину во Львовской области будут судить за издевательства над собакой.

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