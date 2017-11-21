Полиция Одессы открыла уголовное производство по факту убийства собаки
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Житель Одесской области, который издевался над собакой, привлекается к уголовной ответственности. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации Нацполыции в Одесской области.
Установлено, что животное жестоко избил и выбросил с седьмого этажа его хозяин, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, за то, что оно укусило его за палец.
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Неравнодушные прохожие, которые направлялись в церковь, завернули раненое животное, которое жалобно скулило, в свою куртку и немедленно доставили ее в ветеринарную клинику, где оно от полученных телесных повреждений скончалась.
“Сведения о данном факте были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.299 Уголовного кодекса Украины. За жестокое обращение с животными, совершенное умышленно и которое привело к увечью или гибели, предусмотрено наказание в виде ареста на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет. Проводится досудебное расследование”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, мужчину во Львовской области будут судить за издевательства над собакой.
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