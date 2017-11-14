Фото з убитою риссю: лісничого запідозрили у відстрілі червонокнижних тварин

“У зв’язку з оприлюдненою 13 листопада інформацією в соціальній мережі Facebook щодо „відстрілу рисі та інших тварин, занесених до Червоної книги України“ лісничим Устеріцкого лісництва державного підприємства „Рахівське лісове дослідне господарство“, Державне агентство лісових ресурсів ініціювало службове розслідування стосовно лісничого, про якого йдеться у публікації, і на цей час відсторонило його від виконання посадових обов’язків. У разі підтвердження інформації будуть вжиті відповідні заходи. Про результати розслідування буде повідомлено додатково”, - йдеться у повідомленні на офіційному сайті Держлісагентства України.

Реагуючи на ситуацію, що набула суспільного резонансу, поліцією відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 248 ККУ, тобто порушення правил полювання, якщо воно заподіяло істотну шкоду, а також незаконне полювання в заповідниках або на інших територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, або полювання на звірів, птахів чи інші види тваринного світу, що занесені до Червоної книги України.

У дописі, який став приводом для розслідування, користувача Олександра Подобовця йдеться про відстріл червонокнижних рисі та тетерука лісничим держпідприємства. Наразі цю інформацію перевіряють правоохоронці та Держлісагентство України.