Фото с убитой рысью: лесничего заподозрили в отстреле краснокнижных животных

"В связи с обнародованной 13 ноября информацией в социальной сети Facebook относительно "отстрела рыси и других животных, занесенных в Красную книгу Украины" лесничим Устерицкого лесничества государственного предприятия "Раховское лесное опытное хозяйство", Государственное агентство лесных ресурсов инициировало служебное расследование в отношении лесничего, о котором говорится в публикации, и в настоящее время отстранило его от исполнения должностных обязанностей. В случае подтверждения информации будут приняты соответствующие меры. О результатах расследования будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении на официальном сайте Гослесагентства Украины.

Реагируя на ситуацию, что приобрела общественный резонанс, полицией открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 248 УК, то есть нарушение правил охоты, если оно причинило существенный вред, а также незаконная охота в заповедниках или на других территориях и объектах природно-заповедного фонда, или охота на зверей, птиц или другие виды животного мира, занесенных в Красную книгу Украины.

В заметке, которая стала поводом для расследования, пользователя Александра Подобовца, речь идет об отстреле краснокнижной рыси и тетерева лесничим госпредприятия. Сейчас эту информацию проверяют правоохранители и Гослесагентство Украины.