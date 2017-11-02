Чоловіка на Львівщині судитимуть за знущання над собакою
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 2 листопада. УНН. Поліція скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 37-річного жителя Сокаля Львівської області, який погрожував вбити дівчину і поранив її собаку. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.
Інцидент трапився 19 вересня цього року. Зловмисник погрожував 21-річній дівчині вбивством і для того, щоб довести реальність своїх намірів, завдав її собаці різану рану.
Дії обвинуваченого кваліфіковані за ч.1 ст.129 (погроза вбивством) та ч.1 ст.299 (жорстоке поводження з тваринами) КК України.
Чоловікові загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 2 років.
Як повідомляв УНН, Раді пропонують посилити відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.