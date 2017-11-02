Мужчину в Львовской области будут судить за издевательства над собакой

Инцидент произошел 19 сентября того года. Злоумышленник угрожал 21-летней девушке убийством и для того, чтобы доказать реальность своих намерений, нанес ее собаке резаную рану.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.129 (угроза убийством) и ч.1 ст.299 (жестокое обращение с животными) УК Украины.

Мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет.

Как сообщал УНН, Раде предлагают усилить ответственность за жестокое обращение с животными.