Мужчину в Львовской области будут судить за издевательства над собакой
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 2 ноября. УНН. Полиция направила в суд обвинительный акт в отношении 37-летнего жителя Сокаля Львовской области, который угрожал убить девушку и ранил ее собаку. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.
Инцидент произошел 19 сентября того года. Злоумышленник угрожал 21-летней девушке убийством и для того, чтобы доказать реальность своих намерений, нанес ее собаке резаную рану.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч.1 ст.129 (угроза убийством) и ч.1 ст.299 (жестокое обращение с животными) УК Украины.
Мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет.
Как сообщал УНН, Раде предлагают усилить ответственность за жестокое обращение с животными.