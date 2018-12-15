У США померла рідкісна червона панда
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. В Америці померла рідкісна червона панда на ім'я "Генрі", передає УНН з посиланням на cladglobal.com
Панді було всього чотири роки. Вона жила на території Смітсонівського інституту (штат Вірджинія).
Співробітники інституту в подиві - панда була абсолютно здорова. Червоні панди живуть, як правило, від 8 до 10 років. У домашніх умовах - близько 16 років.
"Генрі" залишив після себе невелике потомство - трьох дітей.
Як повідомляв УНН, в США кілька відомств залучили до розслідування смерті єнота.