Из зоопарка Франции исчезла редкая красная панда

Сотрудники парка животных в регионе Овернь с воскресенья не могут найти одного из самых редких своих питомцев - самку красной панды.

Несколько дней сотрудники и добровольцы прочесывали местность возле опустевшего вольера, однако успехом поиски не увенчались. В связи с этим в среду парк позвал всех желающих принять участие в поисках красной панды, в результате которой, надеются в парке, животное удастся обнаружить. По словам организаторов, мероприятие начнется в 9 часов и продолжится до вечера.

Руководство зоопарка отмечает, что поймать красную панду – крайне трудная задача, так как они очень быстро передвигаются и отлично лазают по деревьям. В отличии от своего родственника - большой панды, пропавшее млекопитающее, которое также называется кошачий медведь, имеет весьма скромные размеры, красный окрас, белые щеки и брови. Издалека ее можно принять за большую кошку или лису.

Руководство заповедника не знает, что произошло, сотрудникам не удалось обнаружить ни следов побега животного, ни свидетельств того, что оно было похищено. При этом версия похищения рассматривается вполне серьезно, так как этот вид является довольно редким и включен в список Международной Красной книги со статусом "подвергающийся опасности".

Ранее УНН сообщал, что в Америке умерла редкая красная панда по имени "Генри".