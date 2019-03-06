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7 марта, 15:45 • 117141 просмотра

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7 марта, 13:58 • 117707 просмотра

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7 марта, 08:52 • 147307 просмотра

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7 марта, 06:35 • 116101 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140763 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Из зоопарка Франции исчезла редкая красная панда

Из зоопарка Франции исчезла редкая красная панда

Киев  •  УНН

 • 169948 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Во Франции из парка животных в регионе Овернь пропала самка красной панды – один из самых редких питомцев зоопарка. Об этом сообщил телеканал BFMTV, передаёт УНН.

Сотрудники парка животных в регионе Овернь с воскресенья не могут найти одного из самых редких своих питомцев - самку красной панды.

Несколько дней сотрудники и добровольцы прочесывали местность возле опустевшего вольера, однако успехом поиски не увенчались. В связи с этим в среду парк позвал всех желающих принять участие в поисках красной панды, в результате которой, надеются в парке, животное удастся обнаружить. По словам организаторов, мероприятие начнется в 9 часов и продолжится до вечера.

Руководство зоопарка отмечает, что поймать красную панду – крайне трудная задача, так как они очень быстро передвигаются и отлично лазают по деревьям. В отличии от своего родственника - большой панды, пропавшее млекопитающее, которое также называется кошачий медведь, имеет весьма скромные размеры, красный окрас, белые щеки и брови. Издалека ее можно принять за большую кошку или лису.

Руководство заповедника не знает, что произошло, сотрудникам не удалось обнаружить ни следов побега животного, ни свидетельств того, что оно было похищено. При этом версия похищения рассматривается вполне серьезно, так как этот вид является довольно редким и включен в список Международной Красной книги со статусом "подвергающийся опасности".

Ранее УНН сообщал, что в Америке умерла редкая красная панда по имени "Генри".

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