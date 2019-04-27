Китай отправляет в РФ двух панд

Таким образом, начнется рассчитанный на 15 лет проект по сотрудничеству между Китаем и Россией в области защиты и изучения больших панд.



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Напомним, что в марте из зоопарка Франции исчезла редкая красная панда.



Добавим, что осенью в Китае туристам запретили фотографироваться с пандами.