У Китаї туристам заборонили фотографуватися з пандами

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Влада провінції Сичуань (Південно-Західний Китай) опублікувала попередження про те, що туристи не мають права наближатися до панд, годувати цих тварин і фотографуватися з ними. За інформацією ТАСС, про це повідомляє в неділю газета China Daily, передає УНН.