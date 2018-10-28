У Китаї туристам заборонили фотографуватися з пандами
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Влада провінції Сичуань (Південно-Західний Китай) опублікувала попередження про те, що туристи не мають права наближатися до панд, годувати цих тварин і фотографуватися з ними. За інформацією ТАСС, про це повідомляє в неділю газета China Daily, передає УНН.
Відзначається, що для відстеження того як виконується ця заборона в розплідниках на території регіону встановлені камери цілодобового спостереження.
Серед користувачів китайського сегмента інтернет-простору навіть з'явилися чутки, що за фотосесії з пандами нібито буде покладатися штраф в розмірі 1 тис. юанів (близько 150 доларів США).
Згідно із законодавством КНР, туристи не мають права наближатися до тварин, що належать до вимираючих або рідкісних видів фауни. Спілкуватися з пандами мають можливість тільки ті, у чий обов'язок входить щоденний догляд за ними - співробітники з розведення, ветеринари та біологи розплідників. Введення таких заходів пов'язують з тим, що панди можуть підхопити інфекції від туристів.
У природі, серед гір провінції Сичуань панд залишилося трохи більше ніж 1,5 тис. Хоча досліди з розведення в розпліднику цих ссавців приносять деякі результати, вирішального зсуву в збільшенні їх популяції домогтися ніяк не вдається.
Нагадаємо, різностатеві панди-близнюки, мати яких була вирощена в неволі, а батько жив в дикій природі, з'явилися на світло в провінції Сичуань.